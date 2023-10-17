基隆港西19號碼頭16日晚間有一台大貨車行駛時，疑似不慎撞上吊掛中的貨櫃，車頭毀損壓縮，司機受困車內。圖為港消等人員進行事故後處理。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆有一名楊姓男子16日晚間6時許，駕駛貨櫃車於基隆港西19號碼頭行駛時，疑似未注意不慎撞上吊掛作業中的貨櫃吊臂，車頭毀損坍縮，並導致楊男受困。港消獲報到場後救出楊男，幸好送醫無大礙。事後楊男接受酒測數值為0，詳細事故原因，仍有待警方進一步調查。

消防署港務消防大隊基隆港隊表示，昨日晚間6點多接獲報案，在西19號碼頭有貨櫃車司機受困需救援。港消當下出動人3車7人前往現場，救出年約40歲的駕駛楊男後，送往衛生福利部基隆醫院，醫師檢查表示並無明顯外傷、無大礙。

基隆港西19號碼頭16日晚間有一台大貨車行駛時，疑似不慎撞上吊掛中的貨櫃，車頭毀損壓縮，司機受困車內。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆港西19號碼頭16日晚間有一台大貨車行駛時，疑似不慎撞上吊掛中的貨櫃，車頭毀損壓縮，司機受困車內。港消獲報出動將司機救出送醫，幸無大礙。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

根據民眾提供的港區監視器拍下車禍發生過程，可見楊男駕駛未拖載貨運的曳引車在西19號碼頭作業車道，當下貨櫃的吊掛也正同步進行。

不料楊男開車欲回轉時，吊掛中的貨櫃吊臂正好垂降到貨櫃車頭高度，與楊男駕駛的貨櫃車直接撞上，而貨櫃吊臂也因劇烈碰撞擠壓貨櫃車之車頭，並造成楊男受困駕座駛座，幸好未釀成大禍。