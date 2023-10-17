第27屆台北紡織展(TITAS)今日登場，共有11個國家及地區381家參展商參展，合計952個攤位展出，恢復疫情前的規模。副總統賴清德致詞時表示，從今天展場的熱絡，看得出來紡織業走出疫情的陰霾，欣欣向榮、更上一層樓，代表這個國家的紡織業很不簡單，也已建構出完整生態系。

賴清德表示，台灣紡織業從1950從進口原料、開發人工纖維，上游到中下游非常完整，染整、塗裝、設計成衣，都已非常成熟，已經是完整生態系，這幾年「智慧」當道，智慧城市智慧旅遊、智慧醫療等都是，紡織業也將朝智慧製造邁進。

綠色紡織品當道，邊境開放後海外參展商積極探尋新商機，TITAS為亞洲優質綠色紡織品最佳採購中心。本次三大海外參展團來自義大利、印度及韓國。由義大利經濟貿易文化推廣辦事處(ITA)和義大利紡織工業製造商協會(ACIMIT)首度以國家館形式帶領6家業者參展，主要展品為紡織機械及數位印花解決方案等。

首度參展的印度人纖暨縲縈出口促進委員會(SRTEPC)籌組6家業者登場，主要展品為寶特瓶回收紗、成衣用布料、產業用布及不織布等。韓國館則由大邱慶北纖維產業協會徵集9家專攻流行及機能性用品業者參展。另有美國棉、Polygiene、Organoclick、emtec等個別展商，展出各項新技術、新產品和解決方案。

綠色環保議題為21世紀最熱議的焦點話題。企業透過綠色投資、綠色營運等經濟活動來推動低碳生產，以提高資源、能源有效使用及增進社會福祉。本屆TITAS展將辦理多場綠色紡織及與永續議題相關的研討會，邀請國內外紡織上、中、下游頂尖專家就綠色議題進行討論，9場涵蓋綠色紡織材料與應用趨勢、永續性紡織品創新循環技術、人工智慧與紡織服飾、綠色紡織產業新走向、紡織科技引領綠色新未來、臺灣紡織品新趨勢及新技術發表等主題的研討會，透過業內的技術交流與知識傳遞，助推臺灣紡織業在技術創新能量向上提升。

儘管全球處在地緣政治不穩定，通膨導致原物料和能源成本調升，物價上漲促使消費力減弱之氛圍，且在國際品牌去化庫存，採購力尚未恢復至疫情前水平的同時，為讓我紡織業者與國際買主能持續接軌，TITAS全力洽邀來自美國、加拿大、英國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、挪威、瑞典、南非、澳洲、紐西蘭、日本、韓國及孟加拉等15個重點市場超過71個國際品牌買主來臺採購，為臺灣紡織產業迎來更多商機與活水。