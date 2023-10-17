員警11日巡邏行經民權民富街口，發現徐姓男子形跡可疑並上前攔查，未料徐男卻騎車加速逃逸。（影片 / 劉詠韻翻攝）

警方當場起獲2包安非他命毒品。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市一名員警日前於淡水民權一帶騎車巡邏時，撞見一名男子行跡可疑，於是上前攔查。未料徐男見狀即心虛逃逸，甚至還穿梭車陣與警上演「你追我跑」；行經路口處，徐男本想迴轉甩開卻意外自摔，當即遭警起獲2包安非他命毒品。另，警方更查出徐嫌謊報哥哥身份應訊，訊後全案將依毒品罪嫌、偽造文書、使公務人員登載不實等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

據了解，該名員警（11）日巡邏行經民權民富街口，發現徐姓男子形跡可疑於是上前攔查，未料徐男卻騎車加速逃逸，更於車陣中上演穿梭大戲近50公尺。徐嫌後行經路口處緊急迴轉，本想試圖甩開緊隨其後的員警，但疑因緊張、重心不穩倒地自摔，隨即遭警查獲2包安非他命，現場依法上銬逮捕。

警方指出，徐嫌當時並未攜帶身分證件，待完成筆錄後準備解送偵查隊複訊；為求謹慎，員警於是再讓徐嫌按壓指紋比對身分，卻曝光其冒名哥哥身份應訊之行徑。

淡水警分局表示，冒名應訊，試圖掩飾身分而冒用他人名義於文書上簽名，除危害警察、司法機關對於刑事犯罪管理及文書製作之正確性，也使被冒用名義之人蒙受偵查、審理、執行等刑事責任的危害。

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