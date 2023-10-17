文化部積極媒合臺灣紡織廠商與時裝設計師品牌合作，於台北紡織展開幕籌辦「永續 勁時尚」服裝動態展演，本場秀的永續理念與第33屆巴黎奧運「性別平等、年輕化、零浪費」精神相契合，創作出具有奧運風格的服裝系列，展現永續之奧運精神，傳達臺灣時尚產業鏈合作之亮麗成果。

本屆國內頂尖的紡織業者如台塑(1301)、遠東新(1402)、力寶龍、宏遠(1460)、集盛(1455)、宜新實業(4440)、儒鴻(1476)、旭榮集團、佳紡、新纖(1409)、展頌、南緯(1467)、興采(4433)、昊紡、偉全(1465)、菁華、台灣百和，以及紡織機械業者如佰龍、台灣歐西瑪、凹凸和七合科技等；另有24個紡織相關公協會及研究單位如：紡紗、人纖製造、毛紡織、織布、絲織、針織、絲綢印染、棉布印染、製衣、毛衣、毛巾、手套、織襪、帽子、拉鍊、不織布、染顏料、蠶絲協會、台北市針車、臺灣產業用紡織品協會、南台灣紡織研發聯盟、台灣優質內衣聯盟、紡織產業綜合研究所與工業技術研究院材化所等齊聚一堂，藉TITAS平臺展現最新技術及研發實力。

綠色紡織品當道，邊境開放後海外參展商積極探尋新商機，TITAS為亞洲優質綠色紡織品最佳採購中心。本次三大海外參展團來自義大利、印度及韓國。由義大利經濟貿易文化推廣辦事處(ITA)和義大利紡織工業製造商協會(ACIMIT)首度以國家館形式帶領6家業者參展，主要展品為紡織機械及數位印花解決方案等。首度參展的印度人纖暨縲縈出口促進委員會(SRTEPC)籌組6家業者登場，主要展品為寶特瓶回收紗、成衣用布料、產業用布及不織布等。韓國館則由大邱慶北纖維產業協會徵集9家專攻流行及機能性用品業者參展。另有美國棉、Polygiene、Organoclick、emtec等個別展商，展出各項新技術、新產品和解決方案。