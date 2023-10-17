調查局偵辦陸企挖角台灣高科技人才案，查出庫柏資訊負責人林俊仁、董事兼技術長林蔭峰、陸企「芯華章科技」台灣研發中心據點負責人陳郁樹、「力德信息」科技在台業務代表人蔡志偉4人，涉嫌違法為陸企挖角，台北地檢署17日依違反《兩岸人民關係條例》起訴4人。

起訴指出，陳郁樹、蔡志偉涉嫌於2020年12月起，替中國電子設計自動化軟體研發大廠「芯華章科技」在台進行人力面試及研發設計等工作，找來6名台籍研發人才進入「芯華章」台灣辦公室，擔任軟體研發或開發設計等職務，並將研發成果回傳至大陸芯華章的伺服器及工作站。

蔡志偉則利用力德公司名義，與2020年12月5日與大陸芯華章公司簽立「現場管理顧問服務協議」，協議芯華章台灣辦公室員工由力德聘僱，力德則從這些員工的薪水中，抽取10％手續及服務費，替芯華章招攬12名研發人才。

另2015年，大陸的國際商業機器公司（IBM）打算出售Informix資料庫伺服器源代碼，福建電子信息集團想買，卻苦無技術團隊，IBM推薦林俊仁、林蔭峰2人，福建電子信息即與2人聯繫。

福建電子信息委託林俊仁、林蔭峰代表與IBM談判，由福建電子信息購入Informix源代碼，另在福州市成立「福建星瑞格軟件公司」，從事大陸資料庫伺服器軟體國產化研發。

林俊仁、林蔭峰提供庫柏公司原有人才，籌組研發技術團隊轉赴福建星瑞格任職，林蔭峰另安排台籍研發人才，在台租賃辦公室內，替福建星瑞格從事研發、客戶服務等工作，並在台灣將Informix源代碼編譯成大陸國產資料庫系統，將研發過程與結果回傳至福建星瑞格架設於中國的伺服器，在台的研發人才則遠端替大陸客戶提供技術服務。