「霹靂虎」吳奇隆2015年與小他17歲劉詩詩結婚，育有一兒，婚姻生活令人羨慕，吳奇隆近年常傳中年崩壞發福，但不久後他又曬出帥氣照片闢謠，近日他到上海出席活動遇到徐曉晰，事後徐曉晰曬出兩人合照，照片應有用修圖App「微調」，然而不知是否因角度光線問題，吳奇隆看來魚尾紋超多，臉上歲月痕跡明顯。

許曉晰最近在IG分享說：「巧遇霹靂虎，哼起青蘋果樂園」，可見兩人參加潮流派對，或許是因現場燈光昏暗，在「死亡光線」照射下，吳奇隆臉上多了好幾道皺紋，但也有人力挺他已52歲，還能維持目前這個狀態已經勝過平凡人許多。

徐曉晰在上海出席活動偶遇吳奇隆。（圖／翻攝自stacyhsuhsu IG）

而吳奇隆最近參加《舌尖上的鄉村》實境節目，15日他發文打趣說：「在學習了釣魚所需要的大部分知識之後，我甚至不需要拿魚竿，就能釣到魚……全靠信念感（會P圖就行）」，自嘲任何願望只要有P圖大神就能完成，而節目中見他驕傲地拿著一條大魚走進鏡頭，秀出認證照隨即被發現是P圖，問他手上的魚到底是哪裡來的？他才坦言是在村民的幫忙下拿到魚，對方還好心笑說代價不要別的，「我們合張影，就送你這條魚」。

劉詩詩和吳奇隆結婚多年，今年中突然被亂傳因孩子的教育冷戰3年，劉詩詩想讓兒子在北京念書，吳奇隆則堅持讓兒子留在台灣。而《東網》則報導，其實是因為吳奇隆、劉詩詩個性低調，不喜歡公開放閃，才會多次被傳婚變，知情人表示兩人婚姻生活依舊甜蜜，看來真相只有當事人才知悉。