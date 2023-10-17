國聯冠軍系列賽17日登場，挾著5連勝氣勢的響尾蛇做客費城人，首局下就被費城人重砲席瓦伯（Kyle Schwarber）首打席全壘打，哈波（Bryce Harper）該局又追擊1轟，棒子火燙的卡斯提阿諾（Nick Castellanos）第2局再補1轟，敲得響尾蛇投手蓋倫（Zac Gallen）暈頭轉向。終場費城人5比3搶下首戰勝利。

費城人此戰徹底擊垮了蓋倫，他先發5局、挨3轟失掉5分，哈波兩安敲下兩分，崔伊騰納（Trea Turner）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也以安打追加分數。響尾蛇直到第6局才有帕多摩（Geraldo Perdomo）兩分炮還擊，費城人惠勒（Zack Wheeler）前5局只被敲1安，但第6局沒躲過這發兩分彈。

響尾蛇第7局高飛犧牲打追回1分，比數仍相當接近，費城人第9局派出金柏若（Craig Kimbrel）救援，他讓對手擊出再見雙殺完成任務。

費城人卡斯提阿諾今年季後賽已經敲出5轟，攻擊指數是恐怖的1.414。哈波在季後賽同樣是驚人的0.409打擊率、1.522攻擊指數，美國時間10月16日正逢他的31歲生日，哈波以這場精彩的勝利為自己慶生。