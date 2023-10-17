SKM Park家電破盤價，伊萊克斯WellQ6限吸塵器，4590元。（SKM Park Outlets提供）

SKM Park Outlets萬聖節南瓜鎮一起搞鬼假怪。（SKM Park Outlets提供）

SKM Park Outlets高雄草衙周年慶業績開紅盤，迄今來客數較去年增加5%，為回饋消費者再加碼單筆滿2000元抽汽車。10月19日至10月31日推出指定家電破盤價、買1送1推薦商品、美式休閒品牌35折起，人氣女裝千元購，及聯名卡獨家獻禮、會員ipass MONEY獨享滿額贈、銀行禮等贈獎活動。

期間於SKM Park Outlets消費單筆滿2000元，可抽價值72.9萬元的HYUNDAI VENUE GLB單色款汽車乙台，並將於10月19日起舉辦現代汽車展，聯名卡友還有消費滿額送蒸煮即食鍋、LE CRUSET花形盤等。

另萬聖節將至，SKM Park Outlets打造今年最詭異的南瓜鎮特別活動。由造型特異的南老大招待所、南瓜使者、南瓜禁地、兔兔來搗蛋及幽靈諮詢所集結而成的南瓜鎮，在連假期間吸引上千人一起搞鬼假怪。將於10月28日（六）15:30至16:00舉行南瓜靈異巡奇，邀請喜愛變裝的朋友參與千人快閃遊行聚會。