大陸女星Angelababy（楊穎）日前被爆出前往巴黎觀看瘋馬秀，引發大陸網友反彈，Angelababy疑似被節目《奔跑吧》和《聽說很好吃》被封殺。時隔半個月，Angelababy終於更新動態，只見她曬出一組風景美照，並配文寫下：「我想青春是心境，是為了奮鬥的，我們一直在路上！」引起網友熱議。

Angelababy自從深陷瘋馬秀爭議，她常駐多年的節目《奔跑吧》突然宣布Angelababy因為行程衝突而缺席錄製，但有網友公開了跑男家族的最新家族表，居然發現上面並沒有Angelababy的照片，不過同樣未參與錄製特別季的宋雨琦，卻依然出現。

此外，綜藝《聽說很好吃》上周也以亞運會為由停播，不過卻被網友發現原定播出的預告中，Angelababy原本坐在楊迪身邊，但播出之後她直接消失。有粉絲為澄清「楊穎原本就沒有參與這一期，之前播出的是第九期節目預告，而14號晚播出的則是第十期」，卻被網友打臉「意思是baby錄的那一期，連播都不能播了嗎？」，大多數網友都認為Angelababy應該被「軟封殺」了。

Angelababy至今都沒有主動為此事發聲，神隱多日的她突在社群平台發出一系列風景照，「踏足高原，心懷感恩。我想青春是心境，是用來奮鬥的，我們一直在路上！」她的工作室也轉發宣傳：「用奮鬥書寫青春，許歲月以不朽的光榮。」

貼文曝光後，許多網友認為Angelababy在風波之後卻沒有道歉，反而是分享了美照，表明自己心仍在祖國，應該是想繼續在大陸娛樂圈發展，也有一說認為Angelababy此次貼文可能在試水溫，判斷她的人氣是否有變化。