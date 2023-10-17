有鑑於海外股、債布局現階段成為不少投資人資產配置的選項，因應市場趨勢，元富財富管理APP持續優化，新增海外債交易、海外債券自選、海外債券帳務等功能。在下單部份，投資人可鍵入想尋找的海外債券名稱，點擊該列商品即可連結至下單畫面，輕鬆完成委託。此外，投資人除了可以參考元富精選海外債標的，更可自行建立五組自選海外債標的，方便投資人觀察自選海外債標的最新參考申購價格與殖利率等債券必要資訊。

元富證券「財富管理App」更提供多種選債功能，如債券新手可透過「計息方式」、「配息頻率」、「票面利率」、「距到期年」及「申購到期殖利率」等七項不同條件，篩選出個人的理想債券標的，抓緊布局債券的好時機；海外債券投資不再受限於高額投資門檻，最低一萬美元即可輕鬆入手；無須大額資金也能享有債券固定配息的穩定收益；投資人在價格波動大的股票市場，有另一項平衡資產配置選擇。