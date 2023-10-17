繼與中華職棒中信兄弟隊、臺北市立動物園跨界攜手打造創意節電活動，台電再次用遊戲分享節電知識，於10月14、15、28及29日推出超接地氣的「節電闖天關」活動，將「關子嶺風景區」搖身一變為大型實境闖關地圖，邀請玩家走訪天梯、不動明王廟等熱門景點，邊旅遊邊解謎。活動當天只要成功解謎，就可獲得紀念禮並參加抽獎，還有機會抽中萬元旅遊金把機票帶回家！

台電與臺南市政府合作「節電闖天關」活動14日於關子嶺溫泉美食節登場，歡迎民眾一起同樂！（圖/台電提供）

台電近年透過多元形式推廣節電概念，例如今年9月起走入全臺小學巡迴舉辦150場活動，讓節電教育向下扎根，本次則與臺南市政府合作，讓已邁入第19年的「關子嶺溫泉美食節」賦予新玩法。本次解謎活動的故事背景融入關子嶺在地信仰與文化，號召民眾一同對抗全球暖化、替當地掌管溫泉的「不動明王」來守護溫泉水源源不絕！此外，關卡皆設於不動明王廟、祈福台與壁畫等必訪景點，體驗傳統活動的同時還能輕鬆吸收節電撇步。

關子嶺溫泉美食節以不動明王夜祭巡行慶典聞名，年年吸引萬人朝聖，透過搭配台電趣味遊戲，可讓廣大民眾快速獲取節電知識。玩家解謎成功就可獲得台電超萌吉祥物「電寶」的造型帆布袋、手機掛繩夾片或小燈籠等生活小物紀念禮，並有機會抽中萬元旅遊金大獎，除了闖關活動外，10月28和29日將於大成殿廣場舉辦真人版大富翁競賽，用節電知識累積財富，贏家還可獲得超商禮券，歡迎一起同樂！「節電闖天關」活動詳情歡迎至「節電 從我改變」網站查詢。

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