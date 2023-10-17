新冠疫情期間因高端疫苗EUA審查會議全程保密，引起外界質疑與批判，中華民國防疫學會理事長王任賢去年多次在媒體指稱，高端疫苗是無效疫苗等，高端公司認為他的言論不實，已影響股價，提告違反《證交法》等罪，台北地檢署認為衛福部核予高端EUA議題是可受公評之事，今年7月不起訴王任賢，並依職權聲請再議。台灣高檢署審查後，駁回北檢再議，王任賢獲不起訴確定。

高端公司去年11月8日發布聲明稿指控，王多次在媒體上指稱，高端疫苗為無效疫苗、涉貪瀆及違規取得緊急授權使用（EUA）等不實言論造成公司損害，為維護高端疫苗名譽與投資人權益，提告涉及違反《刑法》加重誹謗罪、加重妨害信用罪，及《證交法》散布流言或不實資料操縱價格罪及相關散播疫情謠言或不實訊息等罪。

北檢偵查後認為，監察院今年初公布的調查報告，指衛福部已公開部分疫苗採購、核予高端疫苗EUA、通過高端疫苗效益評估報告等重要決策的內容，「但公布的資訊尚不足以使民眾對疫苗政策的諸多質疑獲得釐清，允應公開更完整的疫苗決策資訊」，督促衛福部進行檢討改善。

檢方佐以監察院的調查報告，認為衛福部核予高端EUA等議題是可受公評之事，王非高端內部人士，取得的資訊有落差，加上政府揭露資訊不足，自然難以要求他負較高的查證義務。

北檢認為，我國近年受疫情影響，國民對疫苗的需求大增，政府動用鉅額公帑，採購高端所生產的疫苗，其決策過程、疫苗品質，均攸關人民健康，受到大眾高度矚目，屬重大公共議題，應為可受公評之事，今年7月對王作成不起訴處分。

當時王任賢回應，高端當初提告，是因為他抓到了高端的痛點。若高端選擇沉默，就等於承認他所說的是事實，因此即便會敗訴，也非告不可，才能爭取緩和的空間。如今檢察官還了他清白，否則大眾仍然會質疑他所說的不是事實。

北檢不起訴王任賢，另依職權向台灣高檢署聲請再議。經台灣高檢署審查後認為，一審偵查完備，法律見解妥適，駁回再議。王任賢獲不起訴確定。