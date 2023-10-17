24歲女星項婕如2018年主演電影《有五個姊姊的我註定要單身了啊！》出道，之後陸續接演多部戲劇，2022年獲選為第24屆台北電影節「非常新人」獎項，演技深受好評。不過，項婕近日卻爆出因不滿化妝師背後說她壞話，一時情緒失控動手打人，對方驗傷差點提告，經紀公司也回應了。

8月底項婕如在社群po低潮文，自曝全身長了蕁麻疹，還因為焦慮抓頭皮，導致好幾個地方長不出頭髮，也曾多次進出醫院打點滴，加上工作夥伴的離開、經濟壓力等種種因素讓她陷入低潮，而今(17)早《鏡週刊》爆出項婕如因不滿合作的化妝師背後說她閒話，一時情緒失控動手打人，對方驗傷揚言提告，項婕如道歉後才休戰。

對此，項婕如經紀公司還原現場狀況，澄清項婕如事發時並不在場，而是透過女助理與工作人員溝通時發生衝突，項婕如的助理表示被對方拿刀劃傷，兩方原本要互告，暫時作罷。

經紀公司表示也表示項婕如近期工作多，「身體健康和體力的負擔較大，加上在工作上總是求好心切，自我要求高，形成壓力，公司近期有陪同治療目前已經安排調養計畫，幫助她盡快恢復」，項婕如本人事後受訪說：「我有去曬太陽，之後會再去看中醫（蕁麻疹）！」補充重溫《查無此心》後，看見移工的慘況，轉念覺得自己也沒什麼好抱怨。

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