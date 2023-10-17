電影《女鬼橋2：怨鬼樓》以周末3天1300萬拿下本周新片及國片票房冠軍，電影由林哲熹、王渝萱和施柏宇3人主演，其中施柏宇在片中為了設計AR遊戲，而魂魄意外困在異世界無法出來，最後林哲熹與王渝萱過關斬將希望能夠救回哥哥，這個橋段讓影迷感受到除了刺激的恐怖氛圍之外，更有人被兄妹親情的串接感動落淚。

片中藏匿了許多燒腦細節，其中最讓觀眾驚嚇的鬼電梯更是重頭戲，在周末映後場，導演也特別提到主角進入電梯按了6個數字隱藏的含意，原來女主角王渝萱和哥哥施柏宇在電梯中按下「615243」進入異空間，而這組數字兩兩相加後得出幸運的「777」，就是希望能夠讓觀眾把幸運帶回家。

另外隨著《女鬼橋2：怨鬼樓》上映，延續電影世界觀的AR手遊《女鬼橋2：怨鬼樓Mobile》也將於本週三開始預購。由於之前的電腦遊戲Demo版《女鬼橋2：釋魂路》已經獲得許多玩家的讚賞，這次手機遊戲款會有什麼特別關卡也讓遊戲迷相當期待。

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