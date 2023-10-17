坊間流傳多吃黃豆或豆腐、豆漿，恐增加婦癌發生風險，到底是否為真？對此，營養師李婉萍指出，許多研究文獻都反駁這樣的說法，不僅如此，適度的大豆異黃酮反而有助平衡身體，甚至還能為健康帶來5個潛在益處，像是降低罹患肺癌、心血管疾病風險，以及改善葡萄糖代謝狀況等。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文表示，由於食物中的大豆異黃酮結構類似人體雌激素，因而有植物性雌激素之稱，不少人都擔心從飲食中攝取會對身體造成影響。實際上，她提到，許多研究文獻都指出，吃豆腐、豆乾等豆製品並不會增加乳腺癌、子宮肌瘤等疾病風險，也不會直接讓體內的雌激素含量增多。

李婉萍接著說明，適度的大豆異黃酮反而有助平衡身體，過去一項針對9千名乳腺癌倖存者的研究發現，食用黃豆有助降低乳腺癌復發的風險。除此，她還引述相關論文、研究，表明從日常膳食裡獲取的植物雌激素，對健康可能還有下列5種潛在好處：

1、一項日本流行病學研究認為，大豆異黃酮的攝取可能與降低肺癌風險有關，並明確提到是來自食用黃豆食品的緣故。

2、有流行病學研究表明，食用富含異黃酮或黃豆食物的女性，在罹患子宮內膜癌和卵巢癌的風險可能較低。

3、一份針對食用較多黃豆食品婦女為對象的研究結論中指出，隨著黃豆攝取量的增加，罹患乳腺癌的風險有明顯降低的趨勢。

4、在肥胖、代謝症候群與第2型糖尿病的議題中，在2002～2014年的多項研究都指出，飲食中的植物雌激素是具有益處的。其中，大豆異黃酮食品中最重要的活性因子「染料木黃酮」，可改善葡萄糖代謝狀況，明顯使胰島素水平和胰島素阻抗降低。

5、有研究結果表明，缺乏雌激素可能會導致女性罹患心血管疾病機率變高；還有文獻提出，亞洲人在心血管疾病的患病率低於西方國家，其中之一的原因可能是食用較多含有植物雌激素的豆類製品。

食藥署補充，大豆異黃酮實際上僅佔黃豆的0.2～0.4％，代表1公斤的黃豆所萃取出來的大豆異黃酮，最多僅約20～40毫克，而腸道吸收率僅有20％。因此食用黃豆必須達到相當多的量，才有機會攝取到較多的大豆異黃酮。而且植物雌激素與動物雌激素作用機制不同，無法發揮與動物雌激素等同的作用，攝食植物性雌激素，也不會直接增加人體中動物雌激素的含量，因此攝食黃豆與性早熟、乳癌並無關聯。