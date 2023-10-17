台灣高溫炎熱的天氣容易讓人流汗，身體的水分也會加速流失。鑑於水分能夠幫助維持體溫、消化、新陳代謝，以及激活體內的化學反應，攝取適當的水分有助於提高能量水平，改善皮膚狀態，並保持良好的血液循環，台南市立醫院營養師張秀如認為，每人每日建議的基本需水量，大約是「體重乘以30的cc量」。

張秀如說，如果是50公斤的成年人，每天的水分攝取量至少要1500cc，建議每隔1至2小時飲用1杯水，以確保身體始終保持適當的水分水平；至於運動或戶外活動大量流汗的話，還記得要額外補充水分，建議每隔15分鐘額外補充150cc的水分。

此外，除了適時的水分補充，更可以透過飲食來補充水分，像選擇水分豐富的蔬果，都能夠有效維持水分平衡。其中，多汁的西瓜、哈密瓜、葡萄和梨子，以及多種蔬菜，如清爽的青瓜、多汁的番茄及營養豐富的甘藍，都是理想的選擇；還可嘗試涼拌料理，如涼拌麵、涼拌海鮮或涼拌豆腐，這些食物不僅帶來水分，天氣酷熱時，更是美味清爽的菜餚。

張秀如強調，善用湯品補充水分也不錯，像清淡的蔬菜湯、滋補的雞湯或清爽的豆腐湯，不僅能夠提供水分，還有助於補充鈉和礦物質，維持體內電解質平衡；或是自製果汁與冰沙，並選擇無糖或少糖，不僅提供水分，還能增添多種維生素及抗氧化劑。

張秀如還提醒，除了保持適當的水分攝取，感到口渴時就要立即喝水，同時還要注意尿液顏色，淡黃色的尿液意味著水分攝取良好；並注意咖啡因和酒精的攝取，過多的咖啡因及酒精可能導致脫水，最好的水分補充仍為開水，如要喝飲品以無糖茶或果汁為佳，每日攝取足夠的水分，有助身體機能保持良好的水分平衡。