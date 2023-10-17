據澎湃新聞報導，市場追蹤機構Counterpoint Research估計，蘋果旗艦手機在發佈後17天內的銷量與iPhone 14相比下降了4.5％。這可能是自2018年左右以來iPhone在中國大陸最糟糕的首發之一。此外，金融服務公司傑富瑞的分析師估計，在華為Mate 60 Pro的意外亮相推動下，華為在中國大陸的整體銷量超過了蘋果。

分析機構最新發佈的報告顯示，由於華為等競爭對手的崛起和需求疲軟，蘋果公司的新款iPhone在中國大陸的銷量低於其前代產品。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）當地時間10月16日報導，金融服務公司傑富瑞（Jefferies）的分析師表示，中國大陸智能手機銷量同比呈現正向增長，主要得益於以華為、小米和榮耀為首的設備的兩位數增長。蘋果iPhone出現了兩位數的大幅下滑，而且自iPhone 15系列推出以來，其銷量同比增長一直為負。結果，華為超越蘋果，佔據市場份額第一的位置。

市場追蹤機構Counterpoint Research在此前向彭博社提供的未公開數據中估計，蘋果旗艦手機在發佈後17天內的銷量與iPhone 14相比下降了4.5％。

傑富瑞估計，在Mate 60 Pro的意外亮相推動下，華為在中國大陸的整體銷量超過了蘋果。分析師寫道，這一趨勢表明iPhone明年將「輸給」華為。「我們認為，中國需求疲軟最終將導致2023年iPhone 15的全球出貨量低於預期。」

Counterpoint估計，僅今年華為就可以售出500萬-600萬台Mate 60 Pro，這一數字到2024年可能會升至千萬級。

這兩份報告標誌著蘋果公司面臨著潛在的衝擊，目前該公司正努力應對十年來最疲軟的智能手機需求。如果這些初步估計準確的話，這將是自2018年左右以來iPhone在中國大陸最糟糕的首發之一，當時OPPO和vivo等本土品牌開始吸引亞洲消費者。

蘋果股價10月16日收盤持平。摩根士丹利分析師在16日的報告中將蘋果的目標價從215美元下調至210美元。分析師表示，由於供應「逆風」，他們現在對該公司第四季度「更加謹慎」。他們還將本季度iPhone的預期銷售下調了8％。

Counterpoint稱，在美國，iPhone 15系列前9天的銷量可能相比上一代實現兩位數的增長。Counterpoint研究總監傑夫．菲爾德哈克（Jeff Fieldhack）表示：「美國（市場）現在很熱，新款iPhone連續幾個週末都表現出色。」「這是來自全球最大iPhone市場的積極信號。所以肯定會減輕中國數據帶來的一些影響。」