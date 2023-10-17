陳(沖)專文如下：

進口蛋風波、豬肉原產地疑雲，引發外界質疑，部會間(農業部、衛福部、消保處等)除各司其職外，其橫向聯繫是否失靈，類似事件其實無獨有偶。

2023/9/26，金管會發布VASP(虛擬資產服務業)的指導原則，但媒體「那壺不開提那壺」，條文中已明文排除穩定幣，記者朋友卻關心起穩定幣的發行，官員答覆表示，穩定幣與VASP不同，事關貨幣主權、關稅政策、金融穩定，應與其他虛擬資產分開，將持續與央行研商。

結果三天後，為因應2023/10/4立法院質詢，媒體拿到中央銀行書面報告，其中針對虛擬資產，央行建議(意指金管會)可參考主要國家作法，修訂相關規範，將穩定幣納管，次日媒體多以政府機關不同調為報導主軸，看戲的讀者也不解，這種事難道事前沒有溝通。

近年來的趨勢，CBDC、穩定幣、虛擬幣都是數位資產中的一環，先進國家也均著手或擇要布局，其中尤以穩定幣的發展，更是臉書(Meta)推出Libra(Diem)遭政府聯手封殺後，有出人意表的轉變。美國眾議院在七月下旬通過金融創新的重要法案，主要就是針對支付性質的穩定幣(Payment stablecoin)，雖離完成立法尚差一步，然而美國支付巨擘PayPal已躍躍欲試。這當然與歐盟今年5/31通過、並將於明年實施的MICA(加密資產市場監管法)大軍壓境有關，至於8/15新加坡在亞洲區插隊推出「穩定幣監理架構」，也顯然是受六月份日本、香港類似立法的同儕效應刺激所致。

回頭看台灣，不似美國，遇到虛擬資產，SEC、CFTC爭當主管機關，當年金管會在各部會謙讓下，被互推進而被指定為VASP「洗錢防制」的主管機關(2021/4/9)，但如圈內人所了解，正常的VASP業務，國內既無專法，也無主管機關；好不容易，本年3/30金管會在行政院勸說下，開口願意承擔，卻又在虛擬資產平台前加上「金融投資及支付」的形容詞，並要求業者自組公會訂定自律規範，看來在法據及範疇方面還有變數，觀察最新的「已完成洗錢防制法令遵循VASP名單」(合規名單)，金管會在表後還附註：不代表業者活動經金管會核准或認可等文字，業者恐仍忐忑不安，究其原因，應仍是部會互相謙讓、三個和尚沒水喝的老問題作祟。

看立法院詢答紀錄，央行雖不願出任虛擬資產的主管機關，畢竟也同意金管會逐步開放的想法，至於數位發展部，則默不作聲，早已忘卻在行政院討論組織法時的雄心壯志。諷刺的是，早年金管會籌設時，央行堅持在金管會組織法(第二條)加上金融支付系統屬央行主管，卻也說不清金融支付與商業支付在數位時代如何做明確的劃分，但在電子支付機構事宜方面，雙方權責始終糾纏不清，加上近年新創卻爭議不斷的數發部，國人是否感覺官署數量日增，而新興事務卻沒人要管?幣圈人士尤其有此感覺。

行政院下設的特別辦公室已然族繁，債多不愁，何妨就迫在眼前的數位資產問題，再設一特別辦公室(類似白宮Fast-track action committee)，邀集三個和尚，迅速就先進國家已大步超前的穩定幣進行擘劃，行有餘力再就CBDC補考，其他虛擬資產如能順帶解決，倒真是功德一件。

龜兔賽跑，烏龜起步本就較慢，竟仍高臥隆中，慢條斯理，各位總統候選人！忍看當選後(總有一人會當選)，國事如麻，部會橫向聯繫卻頻頻失分？