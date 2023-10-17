鴻海與裕隆集團2020年11月合資成立鴻華先進，目前實收資本額159.13億元，其中鴻海持股49.92％、裕隆旗下華創車電持股47.96％。董事會原為7席董事及2席監察人，董事長由鴻海董事長劉揚偉擔任，納智捷董事長左自生擔任副董事長，總經理為李秉彥。

因應本屆董事及監察人任期於9月23日屆滿，並配合公開發行以全體獨董組成審計委員會取代監察人，鴻華先進將董事會改組為5席董事及4席獨董，並依公司章程規定召開股臨會進行全面改選，會議由董事長劉揚偉主持，約耗時20分便順利結束。

鴻華先進新任4席獨董為北科大車輛工程學系副教授黃秀英、創拓國際法律事務所資深顧問孫欣、高科大機電工程系講座教授林(木百)村、北商大會計資訊系教授兼財經學院院長蕭幸金，專業涵蓋車輛工程、機械、金融法律、會計等4大領域。

鴻華先進此次股臨會亦通過公司章程、取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業程序等修訂案，其中公司章程修訂案授權資本額自196億元增加至250億元，鴻華先進表示，主要因應實際營運需求。

鴻華先進受惠電動巴士交貨，2023年前三季自結合併營收5.88億元、年增達3.75倍。不過，上半年稅後虧損8.95億元、較去年同期虧損3.96億元倍增，每股虧損0.56元。鴻華先進預計23日召開業績發表會，法人預估鴻華先進將於11月上旬掛牌上市。