美國在台協會AIT主席羅森伯格再度來訪台灣，國民黨總統參選人侯友宜昨晚邀請羅森伯格到鶯歌的新北市美術館，透過由新北市主辦的「2023台灣設計展」，讓美國的好朋友，看到了台灣豐富而且多元的設計能量。侯友宜說，很高興相隔不到一個月，又和「老朋友」羅森伯格見面。

侯友宜表示，上個月，我訪問了美國華府、紐約、紐澤西以及西岸的舊金山等四地，非常感謝羅森柏格主席的細心安排，讓我在很短的時間內，不管是在國會、在智庫、以及其他與美國朋友見面的場合，都能清楚的說明我對兩岸，以及外交、國防上的立場，雙方更是充分交換意見，增進更多的彼此了解。

侯友宜指出，他在美國期間強調，嚇阻(Deterrence)、對話(Dialogue)、降低風險(De-escalation)，這3D戰略相互支撐，缺一不可，兩岸間的歧異，必須用和平的方式來解決，兩岸的和平穩定，不只是臺海安定，台灣安全的關鍵，更是維持印太地區自由繁榮的重要基礎，我們一定會負起責任，作為地區的最好夥伴。

侯友宜也送給羅森柏格一個上面寫著新北行旅的背袋，希望她能背著這個背袋，「有空常來台灣，看看老朋友。」