國民黨提出民主初選制度讓民眾黨開轟，外界認為藍白合岌岌可危。侯辦發言人黃子哲強調未完全破局，民眾黨總統參選人柯文哲競辦主任周榆修今也表示，不是破局，就是說還是期待國民黨把方案拿出來，「我們就一直努力，努力到最後一刻」。

周榆修今天上午接受主持人黃暐瀚《POP撞新聞》廣播專訪。針對黃子哲不認為藍白合破局，周榆修表示，對手是副總統賴清德，贏比較重要，剩下這些時間，不是破局，就是說還是期待國民黨把方案拿出來，柯辦拿出方案也許也會被批評指教，不是不會，但是既然敢提就要接受大家指正，一般坊間學者怎麼講要參酌。

柯文哲、民眾黨與國民黨、侯友宜在理念上哪裡不一樣？周榆修指出，「我們當然有不一樣的過去，要不要有共同的未來」，當民眾看到即將挑戰大位的賴清德，或是背後的新潮流長什麼樣，雞蛋處理成那樣，為什麼國營事業高比例都是新潮流的人？如果都有這樣的想像，期待讓政府可以輪替變成常態，是大家希望的方向。

周榆修說，柯文哲講很清楚，反對片面改變台灣的現狀，以中華民國為基底，蔡總統也講兩岸和平，事情沒有那麼複雜，用簡單的心面對複雜的事情，柯文哲常講說，「你覺得50年後台灣長什麼樣子」，道理就很明白，就不至於「勾勾纏」。

周榆修也說，「當我們提民調的時候，我們也會有心理準備，比輸的就⋯」。黃暐瀚說，提出比民調的時候，柯文哲也講說比輸的就不選，周說，「對呀，比輸的就給民調贏的人最大的限度」，因為選制是總統提名副總統，比輸當然是遵守遊戲規則，外界不是很喜歡講民調麻花捲嗎？這就是現行比較放諸四海皆準的方式。

由於時間剩2周，對於柯、侯整合機率多少？周榆修表示，「我們就一直努力，努力到最後一刻」，柯辦希望10月底，很多行政上的工作還是要做，各自都有支持者，相信國民黨一樣。

周榆修強調，有方案有細節可以談，沒有什麼不能談，有方案確實的執行內容出來，都可以談。他說，從事政治工作，常常講了然於胸，會一直往前努力，一次又一次跟國民黨說，這個哪裡有疑慮，自己提的方案是相形之下大家比較可以接受的，也不是什麼方式不好，是真的來不及。

至於若不合作，柯文哲會贏嗎？周榆修指出，最後大選結果，就交給民眾判斷，就算什麼決定，距離選舉還有一段時間，應該拿出自己最好的一面，你覺得可以贏你的對手，在政策、個人特質上，號召多一點人希望可以換政府的這件事、號召所謂的在野陣營上面，當然國民黨會用組織動員，這他們尊重，對於民眾黨與柯陣營來講，明白自己的長處，民眾黨是新興政黨，也會有罩門，大家就加油。