日本恐怖片《詭屋》釋出前導海報。（華映提供）

日本恐怖電影《詭屋》改編自知名戰慄恐懼小說，由演員轉型導演的齊藤工執導，並集日本實力派演員漥田正孝、蓮佛美沙子、奈緒及漥塚洋介合作演出，電影將於11月24日上映。齊藤工首度挑戰恐怖懸疑題材，故事聚焦在主角漥田正孝為了家人買了一棟溫暖的新房子，搬入新居後卻發生一連串恐怖事件，並不斷向外擴散，原應該是溫暖甜蜜的家，卻變成充滿不安恐怖的屋子，故事充滿了被窺視的恐怖感受。

日本恐怖電影《詭屋》改編自神津凜子的首部作品《Sweet My Home》，小說獲得第13屆小說現代長篇新人獎，當時獲得日本歷代恐怖大師石田衣良、伊藤潤二、角田光代等人都對這部作品表示驚為天人，表示神田以不像新人的絕佳文筆，寫出壓倒性的戰慄恐懼文學，獲得全數評審一致認可，一舉拿下新人獎。

《詭屋》的製片赤城說：「這本書不但在懸疑推理方面很有吸引力，同時也具有希臘悲劇般的宏偉視野。」另一位製片中村也表示讓人印象最深刻的是，故事中特別關鍵的情節，都是很接近影像的方式描述，很適合成為大銀幕的作品。

製片開始籌備電影製作，更決定力邀由演員轉為導演並獲得好成績的齊藤工執導，齊藤工以藝名齋藤工開始演員生涯，高大帥氣的外型，很快打開知名度，演出《晝顏～平日午後3點的戀人們～》、《海猿》、《追捕》等作品，從2012年開始往幕後發展，擔任多部電影的導演，其中在2018年執導的《多桑不在家》獲得多個國際影展8個獎項。

這回的作品《詭屋》被製作團隊視為不同於以往傳統的恐怖之作，他們得知齊藤工平日很喜歡恐怖推理類型的題材，且兼具演員身份，必能創造出激發演員表演能量的環境，所以特別邀請他擔任導演，並由《12個想死的少年》編劇倉持裕改編劇本，一共花了1年多的時間終於完成拍攝版本，他也特別指名曾和他一同演出《臨床犯罪學者 火村英生的推理》的漥田正孝擔任男主角。

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