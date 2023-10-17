百萬YouTuber「HOOK」日前剛在走鐘獎勇奪「年度最佳創作者」掀起一波話題，沒想到近期又爆出和前員工有糾紛，對方疑似是遭資遣，昨（16）日HOOK透過IG回應了。

近日有網友在Dcard發文指出HOOK工作室的小幫手疑似被資遣離開團隊，也互相取消關注對方，雙方似乎關係破裂。HOOK透過IG限時動態親上火線解釋，公司每陣子都會固定與所有員工聊聊「年初的時候我發現對方最近狀況似乎不是很好」，雙方溝通後，原是希望立下一段時間,看看雙方能不能磨合，但得到員工方回覆「如果這樣不如直接離開休息」，最後因為提早交接完，讓對方先離開去養病。

HOOK親上火線解釋。（翻攝自HOOK IG）

HOOK也強調並沒有退對方追蹤，自己才是被退的那方「雖然對方提出了離職，但我還是主動提出並支付資遣費給對方，因為這是我最後能做的事情，希望對方能在這時間沒壓力地好好休息」，很謝謝大家的關心。