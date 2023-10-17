「登山女神」曾格爾因與已婚富商陳坤保約泡湯，遭陳妻公關女強人岳啟儒求償，士林地院日前判曾女賠償30萬元，曾父還說會代賠、不上訴。但岳啟儒另向北檢控告曾女及曾父曾國良涉及偽造文書、偽證、妨害名譽、違反個資等4罪，北檢17日再開庭，曾國良出庭時被媒體問到女兒被判賠30萬元一事，表示還沒決定是否上訴，還不斷跳針說「紅顏易老，桑田隨時變清波」，並對女兒控告2山友誹謗不起訴，表示「網路能信，狗屎能吃」。

岳啟儒是於今年4月間向台北地檢署提告曾格爾與父親曾國良涉嫌偽造文書、偽證、妨害名譽、違反個資等4罪，北檢8月間曾傳喚曾女及曾父2人，曾父還說出庭當天是女兒的生日，北檢今再次開庭傳喚父女兩人。但曾格爾今並未出庭，而是委由律師答辯，只有父親曾國良親自出庭。

媒體詢問曾國良，是否真的要幫女兒代賠30萬元，不再上訴，曾國良態度轉為保守，只說：「還沒決定」，媒體好奇追問，曾國良表示，「紅顏易老，桑田隨時會變清波，事情的轉變會很快，再慢慢等待」。另媒體問他今赴北檢出庭原因，曾國良說「今天就來看看檢察官。」

北檢今天針對曾格爾控告2名山友誹謗不起訴，曾國良被問及此事，回應媒體說：「你覺得呢？網路能信的話，狗屎能吃」，「隨時現在看山是山，將來看山不是山，總是司法會還給一個公平正義。」