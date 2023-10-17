男性勃起後陰莖是歪的需要矯正嗎？泌尿科醫師顧芳瑜分享，一名30歲男子求診想矯正陰莖，但只要處理陰莖左彎的問題，上翹的部分不用處理，還自豪自己這種上翹是極品，用過都說讚，雖然要求奇怪，但她還是按照患者意願動手術，術後對方也很滿意。

根據衛福部統計，僅3成男性勃起後陰莖是直的，其餘7成都是歪的。顧芳瑜日前在臉書發文，最近門診有不少患者對於陰莖勃起後有彎曲感到自卑或不滿意，要求做矯正手術。但到底怎樣的狀況才需要矯正陰莖，顧芳瑜說，主要關鍵在有無影響性生活、是否疼痛，否則不一定要動手術，且有一種彎曲似乎還能讓性生活更美滿。

顧芳瑜說，曾遇到一位30歲男性病患有陰莖左彎以及輕微向上彎曲的問題，檢查完後，他告訴病人可同時拉直，病人卻拒絕，表示只在乎左彎的問題，上翹不用處理。顧芳瑜告知對方，通常完全拉正都是一起做的，但患者回應「醫師你不知道，我這種上彎是極品，雖然左彎有時候會讓我不舒服，但是上翹的這個用過都說讚」，眼中還閃爍著自豪的光芒。

顧芳瑜表示，雖然患者的要求很奇怪，但還是照做只矯正左彎，術後病人回診開心的說，開機時再也不會覺得不舒服了，且上翹的效果還在，他很滿意。