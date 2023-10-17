四方客運再傳積欠駕駛薪資，45名員工上午到勞工局申請勞資協調。（台中市府提供）

台中市四方客運屢傳積欠駕駛薪資，該公司45名駕駛上午到勞工局陳情，勞工局長張大春表示，將盡速在本周內召開協調會。此外，四方客運為帶有公營性質的「唐榮車輛科技」轉投資公司，屬於泛公股企業，交通局喊話「應該更有企業責任」。

張大春表示，四方客運今年8月就曾發生積欠薪資案，勞工局9月接獲申訴並派員實施勞動檢查，發現確實有延遲發薪的狀況，並於10月11日開罰4萬元罰鍰；未料，四方10月16日又未撥發薪資，今天上午有45名該公司員工到勞工局提出勞資協調申請，請資方給付資遣費、工資、特休及開立非自願離職證明等，將盡速在本周內安排召開協調會。

交通局指出，四方客運每月薪資分別於5日、15日撥發，這次積欠的是9月份變動薪資，總計有60名駕駛遭欠薪、金額達276萬元，已要求資方立即撥付。

因四方客運違泛公股企業，交通局長葉昭甫說，針對該公司積欠薪資導致罷駛的情況，經濟部至今仍未有動作，呼籲身為泛公股企業的四方客運應更有企業責任，在經營市區客運上也應妥善處理資金周轉問題，且四方在里程上有專案分期補助，應於獲得政府補助款後立即撥款至駕駛帳戶。