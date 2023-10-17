美支援以色列打擊哈瑪斯

主管中東美軍的中央司令部（CENTCOM）司令庫里拉（Michael "Erik" Kurilla）周二在沒有宣布的情況下前往以色列，他說，希望確保以軍在與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）升高戰爭時，擁有所需的一切。

據路透17日報導，在以軍將向加薩展開地面戰之前，庫里拉是最新一位訪問當地的美國高官。而先前美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已宣布，美國總統拜登18日將訪以色列。

1名美國官員周一說，美方已告訴約2,000名部隊，一旦接獲通知，就要在24小時，而不是通常的96小時內準備部署。如果有必要，還可能加入醫療救助等單位。

而在國際擔憂，以巴戰爭可能擴大為更廣泛的區域戰爭之際，美國正在加強中東的火力，以防伊朗和其他德黑蘭撐腰的組織參戰。除了出動航母打擊群和戰機到東地中海外，五角大廈也緊急提供防空系統和彈藥給以色列。

以色列要轟炸哈瑪斯在加薩地道

庫里拉強調，他到以色列是為了確保他們擁有自衛，尤其是避免他方擴大戰爭所需的一切。1名美國官員說，庫里拉預定要和以色列軍方領導階層舉行高階會議，以確保清楚了解美國親密盟友在防禦上的需求。此外，他預料將概述美軍將如何提供支援，以避免戰爭擴大。

五角大廈稍早宣布，正出動第2支艘航母「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）打擊群前往東地中海，以支援已在當地的「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）超級航母打擊群。