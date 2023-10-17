大巨蛋於7日通過消防設備檢查後，預計於下周取得使用執照並開始試營運。其中針對大巨蛋屋頂鈦板反光問題，遠雄副總經理楊舜欽表示，去年二月起開始施作塗料，目前可見光反射率已經比國內標準更嚴格，折射率低於5％。

針對大巨蛋屋頂鈦板反光問題，楊舜欽表示，巨蛋公司積極尋求鈦板反射解決方案，於去年二月施作塗料，工程浩大，需出動吊車及高空作業人員，全程人工塗抹，塗裝過程配合氣候環境濕度低於85％，因此遇雨必須重新塗裝，費時近二年完成整區塗裝，同時經過1000小時QUVA曝曬測試，仍保有83％光澤度，並委託SGS、台灣塗料公會進行6次抽檢，針對巨蛋屋頂六大區塊的可見光反射率及附著性進行檢驗，結果均符合標準，無剝離狀況。

楊舜欽直言，巨蛋鈦板採用塗料為「環球油漆公司」，為全球前三大塗料大廠，會同國內工業實驗室研發，塗料後提供五年保固，第五年後，巨蛋公司會每年請廠商針對塗料進行檢測，外觀若有髒汙、剝離，也會立即修復。

楊舜欽說，按照法令規定，僅針對外牆玻璃可見光反射率限制應低於25％，不過經2013年都市設計審議會議建議巨蛋公司採用綠建築評估標準20％以下，本已符合法規標準，不過基於睦鄰、解決附近鄰里反射疑慮，因此巨蛋公司自主採用比現行國內更嚴格之標準，目前反射光折射率低於5％。