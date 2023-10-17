美國共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登今天成功爭取到數名原本反對他的黨內主流派成員支持，但距離17日眾議院議長選舉當選門檻的過半票數仍有數票之差。

紐約時報指出，在喬登（Jim Jordan）連續多番一對一懇談外加右翼盟友軟硬兼施下，幾名原本拒絕在議長選舉票投喬登的共和黨主流派成員回心轉意。喬登是共和黨內頗具份量的極右翼次團「眾議院自由黨團」（House Freedom Caucus）創始人之一。

爭取到這些反對者的支持後，喬登距離17日中午（台北時間18日零時）左右的眾議院議長選舉約莫217票的當選門檻已相當接近。

喬登在今天致函給黨內同志的信中說：「眾院議長的角色是要團結所有共和黨人，這也是我要做的事。」他在信中坦言共和黨內分歧頗深，允諾會做到更海納百川。

喬登目前是眾院司法委員會主席。一些他身邊的人士透露，黨內反對喬登的人雖已從約50人減至約10人，但剩下的這幾票仍足以讓他當不成議長。喬登打算藉進入議長選舉投票後的壓力，逐一讓剩餘反對者低頭。

喬登今晚在國會山莊與眾院共和黨人會談2小時，離開後表示17日的議長選舉他會力求連番表決，直到共和黨人選出自家的議長。

喬登說：「我們有必要明天就選出新議長。美國民眾理應要有能運作的國會，但沒有議長眾院就沒法運作，因此我們必須努力達成。別忘了，我們還要幫助最佳友邦與親密盟國的以色列。」

紐時指出，若59歲的喬登能當選眾院議長，將是他於國會竄起的巔峰時刻，一舉從黨內極右翼的非主流，躍居至美國的第3把交椅（眾議長是美國總統出缺時僅次於副總統的第二順位繼任者）。

此外，喬登若當選也標誌在他任職眾議院這16年間，眾院共和黨人右傾程度有多深，並彰顯將喬登視為盟友的前總統川普，在共和黨的影響力仍至為鉅大。

兩週前共和黨內一小群極右派成功發動罷免將議長麥卡錫（Kevin McCarthy）拉下台，這一小群極右派多屬喬登的支持者。上週更多的喬登支持者又成功讓共和黨原擬推出的路易斯安那州聯邦眾議員史卡利塞（Steve Scalise）知難而退，放棄角逐議長。

根據今日美國報（USA Today）整理，435席眾議院的過半門檻為218票，但因已有2席議員懸缺，目前眾院剩433席，共和黨221席、民主黨212席。眾院議長當選門檻為簡單過半票數，因此全員到齊時需217票。兩週前罷免麥卡錫表決時有7人未投，最後216票贊成、210票反對而通過罷免。