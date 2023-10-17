即將著手組閣，並擔任紐西蘭總理的國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）今天表示，未來在新政府的領導下，紐西蘭將繼續堅定支持烏克蘭。
紐西蘭右翼主要政黨國家黨（National Party）在14日國會大選獲得壓倒性勝利，預期與紐西蘭行動黨（ACT Party）將組成聯合政府，並由國家黨黨魁盧克森擔任新任紐西蘭總理，完成政黨輪替。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天祝賀盧克森在紐西蘭國會選舉中得勝，未來在新職位上一切順利，並期待拓展雙方合作。
澤倫斯基也對即將卸任的工黨（Labour Party）領袖、現任紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）致謝，感謝在他領導下的紐西蘭政府，在烏克蘭面臨俄羅斯侵略時，對烏克蘭的支持。
盧克森則透過之前稱為推特（Twitter）的社群媒體X發文，感謝澤倫斯基的祝福。他表示，未來在新政府的領導下，紐西蘭將繼續堅定支持烏克蘭。他也期盼兩國領導人能夠共同努力。（編輯：高照芬）1121017
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