放屁是正常的生理現象，但一名50多歲男子近來一個月放屁過程會中斷，即無法一次放完屁，連醫師都驚覺有異，大腸鏡檢查發現，男子的大腸長了一顆巨大腫瘤、確認為大腸癌，導致大腸管徑只剩一個狹窄通道，讓腸子應排出的空氣無法一次順利排出，必須分次完成。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在《下班經濟學》表示，一般人正常每天排氣（放屁）次數為10~18次。上述男子就醫時稱，從年輕起就容易放屁、腹瀉，近一個月來還出現嚴重腹脹，腹脹如鼓，此外，男子近來還出現放屁會中斷的現象，也就是，無法一次放完，要分幾次才能放完屁。

錢政弘表示，男子放屁過程必須中斷，顯示其腸道出現堵塞，經照大腸鏡發現，男子的大腸確實有腫瘤，且體積頗大，也因腫瘤太大，導致大腸管徑縮小，讓男子無法順暢放屁。經腫瘤切片，確認為大腸癌。

他並表示，人一天雖然要放屁10多次，但大多無味道。屁的產生是因人吃下肚的碳水化合物等食物，經消化後產生氣體，其成分包括甲烷、氫、氮、二氧化碳、硫化氫等氣體，其中只有佔比1%的硫化氫帶有臭味，其味道與進食的食物種類有關。

錢政弘表示，一般而言，素食者因食用較多的碳水化合物，所以屁會較多、但不臭，常吃肉者的屁味較臭；臭味濃烈的屁未必代表腸道生病。然而，若屁有腐臭味、腥臭味就要小心。他強調，若腸道發炎、出血、潰瘍，屁味偏向腐臭味；若是大腸癌，屁的臭味會更濃烈，偏向腥臭味。