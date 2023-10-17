國立東華大學光電工程學系與能源科技中心，提出太陽光電、小水力發電及農廢循環再利用與碳匯3個方式，協助花蓮吉安初英山社區達到能源永續及淨零排放的目標，獲永續能源創意實作競賽銀牌獎。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立東華大學光電工程學系與能源科技中心參加永續能源創意實作競賽，提出結合太陽光電、小水力發電及農廢循環再利用與碳匯3個方式，協助花蓮吉安初英山社區達到能源永續及淨零排放的目標，廣獲評審青睞，奪下銀牌獎，校方未來將嘗試申請經費逐步實踐計畫，盼在花蓮打造全台第一個淨零排放社區。

永續能源創意實作競賽決賽15日在國立科學工藝博物館登場，東華大學以作品「淨零初英山永續智社區」，提出創新、能源永續和淨零排放的能源解決方案，從全台73所各級學校、104隊中脫穎而出，勇奪榮獲「大專淨零排放組」銀牌獎。

東華大學能源科技中心主任白益豪表示，初音山水資源豐沛，適合小水力發電，且其地理環境條件好，投入太陽光電後續維運成本相對較低，加上校內有高溫氣化爐的技術與設備，能協助地方將農業廢棄物轉化為有用的土壤，以利進行碳匯的工作，達到能源永續與淨零排放的目標。

他說，會選擇初音山是因地方社區長期與學校合作，且曾提出的小水力發電計畫，屢在相關競賽獲獎，學生對環境熟識，較易盤點地方資源，且此次競賽中提出的3種能源永續方案，均有初步實驗成果及具體措施，非憑空想像，經評估確實能在社區投入。

白益豪認為，花蓮社區部落小、用電量不大，推動村落或社區落實淨零排放與能源永續較西部相對容易，有機會達到，但經費卻是最大阻力，因此學校將嘗試透過計畫申請經費，逐步協助初音山社區實踐能源永續，朝全台第一個淨零排放社區目標前進，接著再學校作為出發點，將淨零新生活的理念，持續往外推廣到其他社區。

隊長吳季衡則說，初英山社區是實踐淨零轉型的良好示範點，期許透過此淨零專案規畫，以潔淨能源、農廢循環再利用與碳匯專業角度，替地方提供淨零碳排的路徑。