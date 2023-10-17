CAM WHITMORE POSTER 💥



but didn't count... pic.twitter.com/ofypcSYy1t — Bleacher Report (@BleacherReport) October 17, 2023

火箭在熱身賽取得3連勝，以99比89戰勝馬刺，菜鳥惠特摩（Cam Whitmore）一記驚天爆扣獲得美媒關注。首節火箭隊趁著對方外線失手發動反擊，惠特摩從後場不傳球直攻前場，跨進罰球線隨即飛身灌籃得手！然而惠特摩撞倒了馬刺防守球員麥德莫特（Doug McDermott），遭判進攻犯規，灌籃也就不算。

進攻犯規的灌籃通常沒什麼了不起，但是惠特摩這球灌得夠狠，足夠讓美媒ESPN列為精采「好球」之一。有些球迷對裁判的吹判提出質疑，其實從全場的畫面看來，馬刺前鋒麥德莫特一開始就前往高位戒備，阻斷了惠特摩的進攻路線，這是一次成功的防守。

惠特摩初入聯盟時就成為話題人物，主要是他在今年選秀被湖人跳過，第20順位才被火箭選走，現在卻像是火箭「撿到寶」。惠特摩先前在夏季聯賽一戰拿下26分8抄截，他是身高201公分的小前鋒，被看好是樂透區的成員，只是因為舊傷影響體測表現才跌到後段順位。

此戰表現精采的還有火箭新秀阿蒙湯普生（Amen Thompson），在短短兩次進攻裡連續展現外線與灌籃的實力，他與惠特摩各攻下15分。馬刺狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）未上陣，前兩戰他分別拿了20分與23分。