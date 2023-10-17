台灣青年民主協會今天指出，新北市中山國中學生去年底在學校社群交流版投訴學校禁禦寒衣物外穿，後來竟遭新北市府函送地檢署偵辦 ，這是濫用司法想解決提出問題的人，非常不當。

新北市中山國中去年底有許多學生在學校社群交流版中「黑特／告白中山股份無限公司」發出貼文，主要內容包含學校「要求學生帽 T 帽子必須塞到上衣內、不能外露」，「禁止學生外穿禦寒外套」、「限制學生髮式不染、不燙」。

這個社群版管理學生，整理當時所有學生投訴，以社群版名義發函新北市政府教育局，希望新北教育局調查中山國中違反教育部「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」的情形，並督導學校改善。

沒想到在半年後，該社群版管理學生收到新北地檢署的傳票，竟是新北市政府將投訴學生移送新北地檢偵辦。新北市政府認為學生違反公司法第19條第1項「未經設立登記公司名義經營業務罪」。近日，學生收到新北地檢署偵結作成「不起訴處分」。

遭告發的社群版「黑特／告白中山股份無限匿名版」發出公開聲明強調，「各級行政單位依法行政，而非以刑逼民」。面對公部門「解決不了問題就解決提出問題的人」的態度，他們將持續致力於弭平校方與學生之間的不平等權力關係。

青民協認為，「學生以股份無限公司為名經營匿名版，並非公司法規定的公司類型，且提供匿名平台讓學生發表意見，完全無涉任何營利業務，明顯不符合公司法第19條的構成要件，新北市政府教育局如詢問府內法制單位，就明確能得知無法構成，卻仍將學生函送地檢署。

青民協強調，新北市府的作為明顯是濫用司法資源來恐嚇、報復陳情學生，違反聯合國兒童權利公約的意旨，可能讓學生未來在向政府提出申訴、陳情時，產生寒蟬效應。新北市府要做的應該是盤點新北市還有多少學校違法，並盡速督導學校改善，不應再以函送地檢署的手段，來規避自己作為主管機關的責任。