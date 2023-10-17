以巴衝突持續擴大，各國陸續撤僑。外交部今天表示，恐攻發生以後，外交部以及駐以色列代表處至目前為止，已經協助我國5個旅行團，自助旅行國人、僑胞，以及學生共計156人離開以色列。將會持續和在以色列的僑胞及國人保持密切的聯繫，提供必要的協助。

以色列、哈瑪斯局勢持續升溫，美國《CNN》報導，目前人正在中東防止局勢擴大的美國國務卿布林肯17日凌晨在以色列證實，美國總統拜登將於周三訪問以色列。

不過因戰火仍持續，日韓等國都已陸續撤出僑民，外交部亞非司司長賀忠義今天在例行記者會中表示，外交部密切關注以巴情勢的發展，並且持續提供在以色列國人的協助。

他說，本月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊之後，我政府在第一時間就對哈瑪斯恐佈攻擊行為表達譴責，並且向以色列政府及恐攻受害人表達慰問及關懷。

賀忠義指出，恐攻發生以後，外交部以及駐以色列代表處持續密切關注當地情勢的發展，並且盡力提供在以色列當地僑胞及旅遊國人各項協助，截至目前為止，已經協助我國5個旅行團，自助旅行國人、僑胞，以及學生等，共計156人離開以色列。

他強調，駐處將會持續和在以色列的僑胞及國人保持密切聯繫，提供必要的協助，外交部也會持續關注相關局勢的後續發展，和友好及理念相近國家密切聯繫，對於此次受戰亂影響者提供必要的關懷與人道協助。