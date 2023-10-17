「法人科專成果發表會」的五大重點如下:

(1)與台化合作研發的「AquaBreathR涼感排汗衣」尤其引人注目，該款衣物採用了全球首創的智能纖維，完全由單一材質製成，具備卓越的吸濕排汗性能，透氣效果更較一般排汗衣提高了20％。

(2)「恆溫超細纖維皮革」使皮革產品可保持恆溫於華氏80度（約攝氏27度）並更輕薄且透氣，避免長時間佩戴或坐壓引起的不適以及皮革，世大化成、全興工業、佳欣材料已將此皮革應用於沙發、汽車座椅、耳機等產品。

(3)與華培公司合作TEXBONDER彈性聚酯熱熔膠材」也備受關注，該材料使用獨特的「以貼代縫」方法，成功解決了服裝縫製或貼合過程中的品質和舒適性問題。

(4)與韋僑、路得潔淨、中冠合作的全球首款「紗線型RFID標籤」，此標籤具有高度隱藏性、耐水洗、耐酸鹼、耐高溫等特點，提供透明的履歷追蹤，顯著提升了管理效率和產品可追溯性。

(5)「化學回收-纖維至纖維循環技術」也在展覽中引起廣泛關注。這項技術運用100%再生聚酯化學回收技術，生產出高純度且低色度的聚酯再生高分子材料。