前總統馬英九於美東時間16日下午，在美國紐約大學（NYU）發表演說，馬英九建議美國與國際社會應該鼓勵兩岸和談，並敦促台灣執政者尋求與中國大陸回到共同政治基礎「九二共識」，避免台海戰爭，而非讓台灣變成第二個烏克蘭。

馬英九強調，這是為了避免美中走向更激烈對抗，影響整體世界秩序，目前最好的方式。美國應該扮演鼓勵兩岸對話、謀求和平的角色，「九二共識」是兩岸和平的護欄，明年一月產生的新任總統應反對臺獨，接受「九二共識」，兩岸和平才有可能。

馬英九嚴正表達，部分意圖把台積電當武器，意圖把臺灣當戰場，讓臺灣變成第二個烏克蘭，完全沒有考慮到臺灣人民安危福祉的美國人士，以及以謠言代替事實，甚至介入臺灣選舉的國會議員，臺灣人都非常不歡迎，美國政府也應對此嚴正表態。

馬英九點名美國白宮前國安顧問歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien），渠主張臺灣政府應該每人發一枝AK47步槍，作為與中共對抗的準備。絕大部分臺灣人都認為，這是非常荒謬與不可思議的。馬強調，「我們當然歡迎美國朋友對我們的支持，但絕不歡迎完全不考量臺灣情勢，不考慮兩岸關係，甚至把臺灣「武器化」的思維！」

現場有學生提問對兩岸未來發展的看法，以及「九二共識」是否還能發揮功能？馬英九肯定地說，「九二共識」還是有重要功能，因為也沒有替代方案。臺灣離大陸這麼近，執政者必須以臺灣人民安全為最優先考量。臺灣在兩岸關係上不能無所作為，即使困難，還是必須保持耐心，不斷努力嘗試，一定要有個開始，再困難的情境也會逐步改變。

馬英九表示，在他八年任內，臺灣與中國大陸簽訂23個協議，包括最重要的《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），開創和平與繁榮的兩岸關係。2015年11月7日，他與大陸國家主席習近平在新加坡進行了歷史性會晤，雙方肯定兩岸共同政治基礎「九二共識」，同意以和平方式解決爭端，充分顯示臺灣海峽的和平與穩定是可以實現的。

馬英九指出，當時英國《經濟學人》週刊在社論中說，這是大陸自1980年代以來在主權問題上對臺灣所作最大的讓步。然而，當他2016年卸任，民進黨主席蔡英文接任總統後，一切都改變了。兩岸變得前所未有的緊張。《經濟學人》2021年5月的封面故事是：臺灣已經成為「地球上最危險的地方」。

馬英九認為，要解決當前危機，他有兩個具體建議。一個是建議臺灣的執政者必須嚴格遵守《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，回歸兩岸共同政治基礎，也就是「九二共識」，和大陸才會有互信，臺灣海峽也將不再緊張。同時大陸也應保持耐心，停止武力威脅的動作，讓臺灣民眾安心。

第二個建議是，包括美國在內，對臺灣友好的國家，應該鼓勵臺灣執政者尋求兩岸互信，開始和談。而不是鼓勵臺灣執政者走向臺灣獨立，甚至要將臺灣變成第二個烏克蘭。

馬英九強調，在西方社會有一個說法：「今日的烏克蘭就是明日的臺灣」。這絕對是錯誤的，臺灣決不是烏克蘭，兩岸關係也不同於俄烏關係。俄羅斯和烏克蘭是兩個獨立的國家，而臺灣和大陸不是。我們的憲法與大陸的憲法，都規定兩岸不是兩個國家，也都保留未來進一步融合的可能性，這點與俄烏關係也大不相同。

馬英九指出，蔡英文總統數度公開主張「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」，又把中華民國國慶日改為「臺灣國慶日」（Taiwan National Day），這些說法都違反我們的憲法，更對兩岸關係充滿挑釁，很容易促使兩岸關係的緊張與惡化。蔡總統的做法，等於是公然在國際上宣示要往「台獨」的方向前進，迫使臺灣海峽面臨兵凶戰危的風險，這是包括美國，歐洲與日本等國家都公開反對的。

馬英九強調，因為美國與大陸關係的惡化，讓蔡英文政府的「台獨」路線找到發展空間。尤其是部分美國人士近日的言論與主張，都有將臺灣變成「第二個烏克蘭」的傾向，他必須嚴正表示，臺灣人強烈反對這樣的主張與做法。