比利時首都布魯塞爾昨（16）日晚間發生恐怖攻擊事件，一名自稱為伊斯蘭國（IS）戰士的男子當街持槍掃射，造成2名瑞典公民中彈身亡。根據外媒報導，這名目前仍在逃的槍手透過臉書聲稱，是為了幫日前在芝加哥被狂捅26刀喪命的6歲巴勒斯坦裔男童復仇。

綜合路透社、《每日郵報》、美媒《信使報》，報導，布魯塞爾16日晚間發生恐怖攻擊事件後，一名槍手在體育場附近開火，2名身穿瑞典球衣的瑞典公民正在前往球賽的路上，慘遭槍擊喪生。

At least 2 people dead following shooting in Brussels, Belgium. Attacker/Terrorist reportedly yelled religious Slogans and is on the run pic.twitter.com/d0WBfY4Lnb — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 16, 2023

從網路上流出的影片可以看到，身穿橘衣的男子手裡拿著槍械，朝路人隨機開槍，然後尾隨奔逃人群跑進一棟建築物，再開了2槍。這時一位民眾倒地，槍手正要離開時，又回頭補上一槍，才騎上摩托車逃逸。

有目擊者指出，槍手在開槍前高喊「真主至大」。

目前這名槍手仍然在逃，而臉書上卻出現署名Slayem Slouma的網友，上傳一段疑似槍手自拍的影片。這名穆斯林兇嫌面對鏡頭，自稱名為古拉尼（Abdesalem Al Guilani），是「真主阿拉的戰士」。他坦言殺了3個瑞典人，宣稱自己「以穆斯林之名進行了復仇」。報導指出，古拉尼所謂的復仇，指的是上週六芝加哥6歲巴勒斯坦裔男童遭房東刺殺的事件。

這名兇嫌也指責外界用異樣眼光看待穆斯林：「他們稱這是一起殘忍的犯罪，因為他（男童）是一位穆斯林。如果被害者是基督徒，而兇手是穆斯林的話，事件就會被視為恐怖主義。」

瑞典先前接連發生焚燒「可蘭經」事件，激怒了穆斯林，比利時檢方表示，兇嫌可能針對瑞典人發動攻擊。

比利時當局已將恐攻警戒升至最高級別，呼籲市民盡可能待在室內。自從以巴衝突再度升溫，歐美紛紛出現激進分子襲擊事件，引發各國高度警戒。