只是眼神交會，波麗士就讓10年失聯的家人連繫上了；新北市三重1名40歲李姓男子，10年前因與家人吵架後負氣、獨自1人南下台中工作，妹妹直至近日才報警協尋，日前台中市警察局第二分局1名員警巡邏在街頭發現李男眼神透露「需協助」即上前關心，隨即發現他被通報為失蹤人口，這才讓他與家人重新連繫上、再續親緣。

台中市警察局第二分局永興派出所巡佐彭聖傑於15日15時巡邏至於北區中清路、忠明路口時，發現1名騎機車在忠明路上停等紅燈的男子眼神飄忽不定，疑似有智能障礙，擔心其可能需要幫助，便上前攔查。

經查詢警用小電腦資料，發現這名40歲的李姓男子被通報為失蹤人口，原來李男是新北市三重區人，約在10年前與家人因經常吵架，便負氣獨自1人離家出走，選擇隻身南下到台中市打拼，這些年就一直在台中打零工。

日前李男的妹妹才到派出所報案要尋找失蹤多年的哥哥，沒想到報案沒多久，李男就被警察尋獲，並順利讓李男與家人聯繫報平安，也讓家屬放下懸在心中多年的大石頭。

第二分局呼籲，民眾家中若有智能障礙子女，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，如欲避免類似情事發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話之連絡卡片，俾利警察快速聯繫家屬。