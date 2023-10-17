阮女得知警方上門查緝，全身赤裸躲進櫃子。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

坊間不少越南養生館掛羊頭賣狗肉，從事不法色情交易，永康警方屢接獲民眾檢舉，16日在永康中正南路某越式養生館包廂當場查獲42歲阮姓越南女服務生與24歲男客性交易，遇警方臨檢，越南女裸身躲進櫃子，男客則在場裝傻，當警方揪出阮女年齡，男客當場愣住傻眼，「花2000元，結果卻…」，警方也好心勸導「年輕人別太血氣方剛！」

永康分局近日積極查緝色情行業也屢有斬獲，14日深夜在永康區文化路段某越式養生館包廂內，當場查獲一名30餘歲阮姓越南裔女服務生，與年逾7旬林姓男性客人進行性交易；16日針對轄區內養生館臨檢，在永康區中正南路某越式養生館包廂內查獲1名42歲阮姓越南女服務生與24歲男性客人進行性交易，其中阮女同時是逃逸失聯移工，全案依違反刑法妨害風化罪及社會秩序維護法偵辦。

昨天查獲當場這起養生館性交易時，阮女第一時間躲進櫃子，警方在現場只見男客一人，但警方進入房間瞄到疑似有黑影，在房內翻箱倒櫃，果然找到全身赤裸的阮女。男客則是在得知阮女年紀時，一度愣住說不出話，喃喃自語「燈光昏暗，根本看不清楚！」

據了解，該家「掛羊頭賣狗肉」的養生館一次性交易價碼2000元，業者抽取500至700元不等作為媒介費用，警方將負責人依妨害風化罪嫌移送法辦，男客及小姐依社會秩序維護法裁處。

永康分局長甘炎民表示，警方一直以來對取締色情交易不遺餘力，此類偽裝按摩色情場所，不但妨害善良風俗，也影響社區治安及居住品質，會持續取締，杜絕色情不法交易。