2024總統立委大選將至，在野黨「藍白合」仍舊卡關，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜17日下午將到訪苗栗。對於「藍白合」議題，苗栗縣長鍾東錦表示，「選舉一定要選贏，不能志在參加」，他認為要相忍為大局，集結所有力量才有勝算。

對於「藍白合」，鍾東錦表示，總統選舉如果在野力量能夠整合就有機會，不整合一定沒有機會，誠如民眾黨主席、總統參選人柯文哲所言，不能只有藍白合，也需要其他勢力的力量，一定要集結可凝聚的力量，他認為這也是國民黨主席朱立倫一直以來的理想。

鍾東錦說，團結起來都不一定能贏，但不團結可能會很麻煩，至於「大人們」要怎麼合，他沒有立場干預，不過他現在無黨籍，不論哪個政黨的參選人，需要他陪同，都會盡到地主之誼，不曾拒絕過，因此他各方面都有接觸。

鍾表示，要說建議也建議不上，但目前來講，藍軍支持者確實都很焦慮，若支持者焦慮太久會失去耐性，這也不是大家樂見，他祝福藍營推出最強人選，對決綠營參選人賴清德，並相信民眾會選出最好的領導團隊，也最適當的總統，帶領民眾走向更好的生活。

被問到是否有機會對藍白合作推一把，鍾東錦說，他並沒有什麼力道，但若問他意見，他認為要相忍為大局，如果有機會跟各陣營領袖碰面，他會給予建議，「選舉一定要選贏，不能志在參加」，而在野合作也不只藍白，其他勢力也是值得爭取的力量。