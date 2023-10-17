香港資深女星何家慧驚傳肝病驟逝，享壽72歲。她生前曾出演過《黃飛鴻》、主持《歡樂今宵》等經典作品，為1970年代影視界女神，廣受觀眾喜愛。營養師陳怡錞提醒，初期肝病無明顯症狀，容易為人輕忽，因此若出現皮膚蠟黃、食慾不振、茶色尿、經常瘀青、掌心泛白等9種症狀，務必要提高警覺。

陳怡錞在個人網站「Donna陳怡錞營養師｜治本保健營養專家」撰文表示，肝臟有無聲器官的稱呼，由於不會疼痛，初期肝病也沒有明顯症狀，造成許多患者發現肝癌或肝硬化時，常已經較為晚期。她並提到下列9個身體警訊，若出現可能是肝病造成，務必要多加留意：

1、面色暗沉、皮膚蠟黃。

2、消化不良、食慾不振。

3、噁心嘔吐。

4、疲憊倦怠。

5、不明出血、常常瘀青。

6、小便茶色。

7、貧血、掌心泛白。

8、脂肪肝、肝炎病毒。

9、腹水。

談及如何養護肝臟，陳怡錞指出，不二法門就是提供肝臟充足營養及減輕肝臟負擔。在飲食方面，她建議可攝取6種護肝好食物，因為肝臟解毒系統需要大量營養素參與，包括胺基酸、維生素A、B群、C、E等，才能讓肝臟的解毒功能順利運作：

1、優質蛋白質：含有肝臟解毒過程需要的胺基酸，如黃豆、魚、海鮮、瘦肉、蛋及奶類。來源應以原型食物為主，避免蛋白質品質較差的加工食品，像是火腿、香腸、魚漿等。

2、彩虹顏色蔬果：各種不同的植化素，具抗氧化、抗發炎作用，幫助肝臟清除第1階段解毒產生的自由基，保護肝細胞。

3、維生素B群： B群是許多酵素的輔酶，可讓人體運作的各種化學步驟順利進行，也是肝臟解毒必備的營養素。食物來源如奶類、肉類、豆類、蛋、內臟、深綠色蔬菜、全穀類等。

4、卵磷脂：具有乳化脂肪的功能，有助肝臟代謝脂肪順利。食物來源如黃豆製品，像是豆漿、豆腐、毛豆及黑豆等；另外，蛋黃中也富含卵磷脂。

5、天然辛香料：包含蔥、薑、蒜、辣椒、薑黃、八角、九層塔、羅勒、孜然、茴香等具抗氧化、抗發炎作用，可抑制身體發炎訊號傳遞。

6、益生菌、益生質：腸道有一條血管直通肝臟，可將吸收的營養素和其它物質送到肝臟，所以當腸道毒素越多，進入肝臟的毒素也越多，會增加肝臟解毒負擔。因此，多攝取含益生菌和益生質的食物，前者如優格、優酪乳、韓式泡菜；後者像是膳食纖維、寡糖等食物，有助維持良好腸道菌相，減少腸道毒素，進而減輕肝臟負擔。