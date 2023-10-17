國慶連假剛結束，煙火沒看過癮的民眾只要再等2個多月，就是跨年煙火可看，高雄義大世界跨年煙火秀「2024紫耀義大 義享歡樂」，17日公布跨年主視覺與煙火首波資訊，將於12月31日施放「999秒大型藝術煙火」，煙火共分為四大篇章，強調魔幻、浪漫、希望、感動，透過獨家的創意施放技術，煙花與光影共舞，在夜空大玩魔幻時刻。

高雄義大世界2024年的跨年主題為「紫耀義大 義享歡樂」，活動主視覺以粉藍、粉紫浪漫色調，突顯煙花綻放的魔幻時刻，當倒數聲響起，邁入新年的霎時，開啟璀璨煙花奇幻之旅，無論是三五好友、家人情侶、單身貴族皆可在義大世界享受歡樂，迎接2024年的煦色韶光。

義大世界的跨年煙火邁入第15屆，已是台灣指標性跨年活動之一，今年的999秒跨年煙火，更是高規格配置，除了大量大型高空煙火滿足觀眾親臨現場獨有的震撼感，更採用單發煙火搭配創意施放技術，以及色彩分明且低煙霧的單排盆花，幻化出花火之舞、躍動圖騰，甚至是萬丈瀑布與點點星芒，打造一場絢麗斑斕的視覺饗宴。煙火動畫與更多獨家亮點介紹，11月將陸續公開。

由於跨年元旦假期有3天連假，不少民眾都會提前規劃旅遊行程，義大皇家酒店與義大天悅飯店9月下旬開賣跨年3天2夜的住房專案，入住12月30日、31日2晚，含2日早餐、跨年夜特製晚餐。10月31日前預訂並支付全額款項，還可享有免收1成服務費的超值早鳥回饋

此外，每年同樣搶手的義大皇家酒店跨年星光宵夜也正式開賣，在擁有震撼視野的戶外場域享受美食，近距離欣賞999秒跨年煙火，坐擁超震撼的煙火視角，感受就在眼前綻放的綺麗煙花，啟動閃耀精彩的2024年。