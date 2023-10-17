藍白合首次協商後針對人選產生方式有歧見，侯辦盼儘速再開二次會討論「折衷方案」，侯辦今天再發信給柯辦提出他們針對「開放式民主初選」所規劃方案，將禁止遊覽車載運投票，並且只要親簽「政黨輪替」理念認同卡就可參加投票，不需造冊，採實名制，驗身分證。

侯辦希望會談時間能愈快愈好，明天或後天皆可配合，會議代表就建議第一次會談原班人馬即可，共同討論如何整合雙方政黨輪替方案，侯辦尊重柯辦所提民調初選方案，侯辦提出「開放式民主初選」，雙方可在會中進行討論，期望能達成「折衷方案」。

針對「開放式民主初選」，侯辦規劃由符合選舉投票資格的民眾投票展現直接民意，實施方式為22縣市、73區域立委選區設立投票所，參加投票民眾不分黨派，只要親簽「政黨輪替」理念認同卡就可參加投票，不需造冊，採實名制，驗身分證，以過濾對手政黨支持者灌票，造成偏差，這是最真實與最直接檢驗民意的方法。

侯辦指出，十月底前若達成協議即可對外公告，投票地點方面，國民黨將提供現有民眾服務社設置投票所或雙方共同另尋地點設置，費用共同分攤，若有意見，可於會談中討論。

侯辦預計投票時間將落在11／4至11／5日間，投票時間一天或兩天，會中皆可討論，投票雙方各推派選監人員及志工。至於柯辦關心的防弊措施，侯辦指出，將備有電腦系統可防止重複投票，也會要求禁止遊覽車載運投票。