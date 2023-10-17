全國教育產業總工會16日踢爆，桃竹苗等4縣市高中職近日收到不當黨產處理委員會入校辦理研習的公文，質疑政治進入校園，民進黨立院團今開記者會指出，人權教育進入校園做活動，不當黨產是還給國家，應讓社會及民眾都有共識，並不是壞事。民進黨立委莊瑞雄指出，黨產就像魔戒一樣，國民黨就像貪婪的咕嚕，國民黨不願意歸還。

莊瑞雄表示，不當黨產委員會是行政院設置的一個機關，是一個按照人權教育108課綱行政綱領裡面，過去台灣社會大家認為國民黨黨產造成政黨間不公平競爭，大家期待必須處理，大家都很清楚。

莊瑞雄提到，國民黨2005年馬英九擔任黨主席，宣示黨產要歸零，2008年參選總統會把黨產清理完畢，這些聽起來很刺耳，甚至2014年吳敦義接任黨主席也說會光明磊落處理黨產，2015年朱立倫上台說該還，還是要還，國民黨很清楚黨產涉及到不公不易，從人民手上搜刮而來。

莊瑞雄指出，中國國民黨處理結果是什麼？黨產會在校園辦活動，特別提出把這些人權教育當成一個活動，相信不當黨產要歸還是歸還給國家，要讓所有民眾和社會更有共識，並不是壞事，全教產這樣指控有所誤解，把黨產社會大眾期待落空。

莊瑞雄也批評，國民黨總統參選人侯友宜跟民眾黨總統參選人柯文哲對黨產會也有提出看法，侯友宜說要砍掉，柯文哲說要清掉，要角除大位跟過去說詞不同，都是覬覦政黨的選票，為了要增進政黨的公平，這個歷史的遺毒應該清理掉。