許多學校開始規劃明年的畢業旅行，一名家長在臉書社團貼出小六孩子的畢旅行程，從台北搭高鐵到南部，3天2夜遊台南、高雄，費用8200元，他哀號「非得搭高鐵跑這麼遠嗎？這樣的金額對一些家庭而言真的是負擔。」不少網友都認為價錢不便宜，甚至表示「都可以出國玩了」；也有人細看行程覺得費用合理，直言高鐵、遊樂園門票及住宿本來就不便宜，還包含餐費，認為小孩的畢旅回憶無價。

一名家長在臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」社團貼出孩子畢旅行程，北市某國小明年將舉辦3天2夜的畢旅，第1天從學校出發到台北車站搭高鐵前往台南，首站走訪安平古堡及孔廟，下午入住趣淘漫旅館，接著待在旅館玩設施。

第2天到台江漁樂園、奇美博物館，再前往高雄享用晚餐，晚上入住5星級寒軒大飯店。最後1天早上出發到義大世界遊玩，下午搭高鐵北返。

原PO發文抱怨，小學生畢業旅行3天2夜要8200元，「這樣的金額好貴啊！非得要搭乘高鐵嗎？非要跑這麼遠嗎？」他直言這金額對一些家庭而言真的是負擔，而且還要在月底前繳費。

不少網友都認為畢旅超過8千元太貴，「8千出國玩還比較值得」、「不是每個家庭都負擔得起的，家裡有2個孩子或3個孩子呢？就是一種壓力啊」、「對一個孩子來說，3天2夜8千多實在太貴，有需要住那麼貴嗎？」

不過也有人認為行程中的交通、遊樂園門票及住宿都不便宜，「版主可以去查一下高鐵價格，再加上趣淘漫旅和寒軒一晚價格，這真的是合理費用，而且還有台江導覽和義大門票，如果家長負擔不起，頂多不去罷了。」

另外有家長建議換個角度思考，「8200換來媽媽放輕鬆2個晚上」、「坐高鐵比遊覽車安全，住飯店總比住鬼屋好，老師帶一群孩子出去玩其實壓力很大的，覺得很有負擔就別去了，就算負擔得起，也不是每個父母的價值觀都相同，都想讓孩子去。」