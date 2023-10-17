新北市板橋區陽明街巷內鐵皮屋昨（16日）晚11時許發生火警，屋主72歲沈姓婦人慘被燒成焦屍，甚至與周身雜物燒熔在一起，屍身一時難以辨認，據了解，沈婦在自家土地畫設停車格，靠收租為生，經濟狀況無虞，但與子女感情疏離，獨居鐵皮屋，屋內堆放大量回收廢棄物，導致火勢一發不可收拾。檢警將於今天下午相驗，釐清死因。

昨晚11時35分警消獲報板橋陽明街發生火警，警消到場時鐵皮屋已全面燃燒，消防人員灌水搶救，火勢於20分鐘後撲滅，燃燒面積約60平方公尺。消防人員清理現場時，赫然發現1具焦屍，與環境幾乎融合在一起，清查身分後，確認是屋主沈姓婦人。

據了解，沈婦與子女關係疏離，2年前因病住院時，子女曾到醫院探視，並想幫母親申請安置，但被沈婦拒絕，之後便再無聯繫。沈婦在自家土地上搭建鐵皮屋居住，並在鐵皮屋旁空地畫設數格停車格，平日靠收租為生，經濟上並無疑慮。