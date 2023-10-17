國立體育大學射箭隊總教練陳詩園曾在雅典奧運奪下射箭男團銀牌，但檢方起訴他在2018年辦理「射箭器材及耗材」採購案時，涉嫌指示承辦人洩漏標案訊息給業者，還讓業者以庫存品、不合規格的器材蒙混過關，台灣高等法院駁回檢方上訴，判決無罪。檢可上訴。

檢察官起訴，陳詩園是國立體育大學副教授級專業人員兼射箭隊總教練，藍巧如是體育大學射箭隊教練兼採購承辦人，張簡勝裕是神射手體育用品社負責人，因體育大學射箭隊2018年9月間，接受教育部體育署經費補助，辦理當年度「射箭器材及耗材」採購案，採公開招標及最低標決標方式。

檢方指控，陳詩園、藍巧如在標案上網公告前，以LINE通訊軟體將標案規格文件洩漏予張簡勝裕，使其於本案公告招標前即得提前估價及備標，神射手體育用品社於第2次開標時，以85萬元順利得標，履約階段，因採購之部分商品進口遲延，神射手體育用品社無法順利交貨。

陳詩園、藍巧如、張簡勝裕為完成驗收，避免後續逾期違約金之計罰，在驗收當天，由張簡勝裕另以庫存舊品或不符採購契約規格之貨樣交貨，並由陳詩園、藍巧如在驗收現場清點貨樣予以驗收完成，使張簡勝裕獲取免繳逾期違約金1萬3001元之不法利益。

一審桃園地院將陳等人判決無罪，檢提上訴，二審高院認為體育大學函覆「本購置射箭器材案符合採購程序，器材品項及數量符合規範，且使用上並無缺失，本校查無受害」，再加上無其他積極證據足資認定被告等確有檢察官所指犯行，駁回檢方上訴，判決無罪。可上訴。