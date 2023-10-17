之前在＃Me Too風暴中，有多位外交官被指控涉及性騷擾，外交部今天表示，三起性騷擾的申訴案皆成立，相關人員也已記過並函送監察院處理。

前駐菲律賓代表徐佩勇之前遭爆料性騷擾女祕書，當事人指控她在畢業後進入駐菲代表處工作，不料卻遭到徐佩勇摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣、觸摸私處等性騷擾。徐佩勇今年4月30日已奉調回國。

前駐泰國代表莊碩漢則被指出差期間摸女祕書的手，還以討論行程為由，請女祕書到他的房間，事發後也已請辭；另有一名前外交人員「Pang Ying Peng」在臉書指控，2017至2018年他派赴日內瓦一個國際NGO實習時，遭黃姓外交官以line傳性騷訊息和不雅照片。

外交部發言人劉永健今天回應媒體詢問調查結果表示，三起申訴案分別經過外交部性騷擾申訴委員會審議，性騷擾均成立，其中徐佩勇及黃姓外交官因為具有公務人員的身分，外交部已依相關規定核予記過處分，3案處理結果也已函送監察院。

他說，徐佩勇是記大過1次，黃姓外交官記過1次，莊碩漢因為是政務人員已函送監察院。

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