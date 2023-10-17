一名女網友在網上抱怨，妹妹男友時常到她家作客，如果是特殊聚會也就算了，最近甚至一周來3天，下班就直奔她家「蹭飯」，讓原PO爸媽十分傻眼，她也感到非常不自在，「一個陌生男子在家裡閒晃很不舒服」。

「妹妹的男友整天來我家吃飯好煩」一名網友在「匿名公社」發文表示，妹妹自從交男友後就各種脫序，如果家裡有什麼特殊烤肉聚餐活動，她找男友來就算了，最近對方竟每個禮拜至少有3天下班直奔原PO家吃飯，雖然爸媽覺得有點傻眼，但因來者是客也沒多說什麼。

對此，原PO覺得很不舒服，感覺多了一個陌生人在家吃飯，更離譜的是，妹妹男友常把廚房當他家，隨意開冰箱喝她的飲料，讓原PO忍不住向妹妹抱怨，「能不能別讓他一直來家裡吃飯？這樣真的很奇怪」。怎料妹妹一聽竟爆氣，覺得才一頓飯而已，要這樣那她乾脆以後都不回家。

原PO傻眼表示，「這是我家欸，我到底為何要一直容忍一個陌生人，把我家當自己家？他們就還沒結婚啊，我很傳統嗎？一個陌生男子在家裡閒晃很不舒服欸！」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言「就算是一家也不能亂拿別人的東西吃，這樣沒品的人變親人會很可怕」、「經典的『吃人夠夠』」、「這男的行為很不好，禮儀、禮貌都沒有」、「直接講不用客氣，妳又沒欠他」、「記得門口放一個支付QR code，掃完之後，出現一個密碼（門的鑰匙），按完再讓他進來吃飯」。